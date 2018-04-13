Большинство авиакомпаний из-за возможных ударов по Сирии прекратили полеты в небе над страной

Крупнейшие авиакомпании на фоне подготовки стран Запада к возможному нанесению ударов по Сирии из-за предполагаемого применения химического оружия в Думе перестроили свои маршруты, чтобы не летать в небе над страной, сообщает

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) во вторник выпустило

предупреждение

об опасности полетов в Восточном Средиземноморье в связи с возможными ракетными ударами по Сирии.

Накануне представитель Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) уточнил, что оповещение EASA не является обязательным к исполнению, а носит рекомендательный характер.

Lufthansa и easyJet. Тем не менее, многие авиакомпании решили не рисковать. В четверг небо над Сирией было практически свободным от пролетов пассажирских самолетов. В частности изменили маршруты своих рейсов Air France

Кувейтская авиакомпания Kuwait Airways отменила полеты в Бейрут . Ливанский перевозчик Middle East Airlines объявил об изменениях, которые в связи с конфликтной ситуацией между США и Сирией в качестве меры предосторожности будут внесены в некоторые рейсы компании до вечера пятницы, 13 апреля, что повлияет на время вылета самолетов.

Представитель Eurocontrol отметил, что такие предупреждения не являются редкостью. Например, напомнил он, подобная рекомендация появилась несколько лет назад, когда Россия ракетами из акватории Каспийского моря обстреливала позиции боевиков "Исламского государства" * на территории Сирии.

Инцидент с малайзийским Boeing , сбитым в Донецкой области в июле 2014 года, стал мрачным напоминанием о рисках, связанных с полетами пассажирских самолетов в зонах военных конфликтов, говорится в статье.

Накануне также стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации США предупредило пилотов гражданской авиации, что с 12 апреля по 12 мая в связи с повышенной активностью

британских военных опасным будет небо над территорией между британской авиабазой на Кипре и столицей страны Никосией.

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