Ещё
Большинство авиакомпаний из-за возможных ударов по Сирии прекратили полеты в небе над страной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большинство авиакомпаний из-за возможных ударов по Сирии прекратили полеты в небе над страной 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Крупнейшие авиакомпании на фоне подготовки стран Запада к возможному нанесению ударов по Сирии из-за предполагаемого применения химического оружия в Думе перестроили свои маршруты, чтобы не летать в небе над страной, сообщает
The New York Times
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) во вторник выпустило
предупреждение
об опасности полетов в Восточном Средиземноморье в связи с возможными ракетными ударами по Сирии.
Накануне представитель Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) уточнил, что оповещение EASA не является обязательным к исполнению, а носит рекомендательный характер.
Тем не менее, многие авиакомпании решили не рисковать. В четверг небо над Сирией было практически свободным от пролетов пассажирских самолетов. В частности изменили маршруты своих рейсов Air France, Lufthansa и easyJet.
Кувейтская авиакомпания Kuwait Airways отменила полеты в Бейрут. Ливанский перевозчик Middle East Airlines объявил об изменениях, которые в связи с конфликтной ситуацией между США и Сирией в качестве меры предосторожности будут внесены в некоторые рейсы компании до вечера пятницы, 13 апреля, что повлияет на время вылета самолетов.
Представитель Eurocontrol отметил, что такие предупреждения не являются редкостью. Например, напомнил он, подобная рекомендация появилась несколько лет назад, когда Россия ракетами из акватории Каспийского моря обстреливала позиции боевиков "Исламского государства"* на территории Сирии.
Инцидент с малайзийским Boeing, сбитым в Донецкой области в июле 2014 года, стал мрачным напоминанием о рисках, связанных с полетами пассажирских самолетов в зонах военных конфликтов, говорится в статье.
Накануне также стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации США предупредило пилотов гражданской авиации, что с 12 апреля по 12 мая в связи с  повышенной активностью
британских военных опасным будет небо над территорией между британской авиабазой на Кипре и столицей страны Никосией.
*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.
Newsru.com: последние новости
США готовятся к ударам по Сирии, направляя суда в Средиземное море. Сирийские ВВС перебазируются в Хмеймим Иран уточнил, что в результате удара по авиабазе в Сирии погибли семеро иранцев, и пообещал Израилю "ответ" Путин призвал Нетаньяху уважать суверенитет Сирии после авиаудара ВВС Израиля в провинции Хомс
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии159
Путин знает тайну главного оружия Трампа69
В Балтийском море рухнул Ка-2954
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы47
Трамп изучает разведданные185
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:23
Стена обрушилась в общежитии в Подмосковье
Происшествия
00:58
Минобороны РФ рассекретило архив Гагарина
Наука Общество
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
02:52
Британия извинились за скандал с самолетом «Аэрофлота»
В мире
02:11
Воздушное пространство над Кипром закрыли
В мире
00:44
Кошка «усыновила» новорождённых енотов
Общество
01:00
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение