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Индия рассматривает возможность закупок российских Ил-112В
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Индия рассматривает возможность закупок российских Ил-112В 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Россия сформировала предложение для индийской стороны по легкому военно-транспортному самолету Ил-112, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Владимир Дрожжов.
«Все характеристики самолета представленного проекта соответствуют сформированным индийскими партнерами требованиям для легкого военно-транспортного самолета, в том числе для эксплуатации на высокогорных аэродромах. В настоящий момент наше предложение находится на рассмотрении индийской стороной», — сказал Дрожков на выставке Defexpo-2018.
Дрожков отметил, что презентация проекта самолета для минобороны Индии была проведена в августе 2017 года.
Ранее сообщалось, что первый полет самолета пройдет до конца 2018 года.
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