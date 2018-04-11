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Женщины сделают Парад Победы рекордным: кадры репетиции
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Женщины сделают Парад Победы рекордным: кадры репетиции 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В Московской области в тренировках приняли участие 400 женщин-военнослужащих.
В подмосковном Алабине прошла очередная репетиция главного парада страны. На плацу, который в точности повторяет размеры Красной Площади, синхронно промаршировали почти 12 тысяч военнослужащих.
В Кубинке тем временем в воздух поднималась боевая авиация: 73 самолета — по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны.
Первыми летели ударные вертолеты, стратегические ракетоносцы и бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.
В параде также примет участие рекордное число женщин-военнослужащих — около 400 человек. Сейчас они со всеми тренируются в Алабине.
Из техники зрители впервые увидят машины поддержки танков «Терминатор», боевых роботов и новейшие истребители Су-57.
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