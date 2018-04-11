Минобороны России гарантировало безопасность специалистов ОЗХО в Думе

«Со своей стороны, мы подтверждаем готовность обеспечить полную безопасность работы специалистов ОЗХО в городе Дума и создать все условия для их инспекторской деятельности», — сказал Познихир, которого цитирует пресс-служба военного ведомства.

По его словам, российские специалисты провели экспертизу и не нашли каких-либо отравляющих веществ на месте предполагаемой атаки.

«Хочу подчеркнуть, что 9 апреля, спустя сутки после якобы имевшей место химатаки в Думе, российские военные специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты, а также военные медики прибыли непосредственно на место проведения предполагаемого инцидента. Специалистами РХБ-защиты взяты пробы грунта, собраны осколки с так называемого места якобы «применения» химоружия. Проведена их экспертиза, которая показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ», — добавил Познихир.