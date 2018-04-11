Минобороны России гарантировало безопасность специалистов ОЗХО в Думе 

Минобороны РФ готово обеспечить безопасность специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Думе, где ранее якобы произошла атака с применением химоружия, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ Виктор Познихир на брифинге в Москве.
«Со своей стороны, мы подтверждаем готовность обеспечить полную безопасность работы специалистов ОЗХО в городе Дума и создать все условия для их инспекторской деятельности», — сказал Познихир, которого цитирует пресс-служба военного ведомства.
По его словам, российские специалисты провели экспертизу и не нашли каких-либо отравляющих веществ на месте предполагаемой атаки.
«Хочу подчеркнуть, что 9 апреля, спустя сутки после якобы имевшей место химатаки в Думе, российские военные специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты, а также военные медики прибыли непосредственно на место проведения предполагаемого инцидента. Специалистами РХБ-защиты взяты пробы грунта, собраны осколки с так называемого места якобы «применения» химоружия. Проведена их экспертиза, которая показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ», — добавил Познихир.
Ранее в Вашингтоне заявили, что изучают возможность применения силы в ответ на действия сирийского правительства, которое, по мнению запада, применило химическое оружие при бомбардировке в районе Думы. При это данное утверждение уже было опровергнуто как в Дамаске, так и в Москве.