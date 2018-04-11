Летчики российской авиабазы в Армении сдают итоговую проверку в рамках ЛТУ

Экипажи в течение недели будут выполнять задачи по прикрытию сухопутных подразделений соединения с воздуха, а также поиску, электронному поражению воздушных целей условного противника на полигонах Камхуд и Алагяз.

Летчики истребительной и армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни в Армении в рамках контрольной проверки за зимний период обучения примут участие в ряде летных тактических учений (ЛТУ).

Экипажи в течение недели будут выполнять задачи по прикрытию сухопутных подразделений российской военной базы с воздуха, а также поиску, электронному поражению воздушных целей условного противника на полигонах Камхуд и Алагяз.

На одном из учений летчики выполнят задачу по перелету на запасной аэродром, действуя в условиях зараженной местности.

Подразделения наземных служб выполнят нормативы по обеспечению непрерывной связью, радиолокационному контролю маршрутов совершения полетов, подготовке взлетно-посадочной полосы, дозаправке авиационной техники и маскировке аэродрома.

К сдаче итоговой проверки на авиабазе привлечено более 200 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, задействовано более 50 единиц военной специальной техники, в том числе истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-8МТШ и Ми-24П.