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Летчики российской авиабазы в Армении сдают итоговую проверку в рамках ЛТУ
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Летчики российской авиабазы в Армении сдают итоговую проверку в рамках ЛТУ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи в течение недели будут выполнять задачи по прикрытию сухопутных подразделений соединения с воздуха, а также поиску, электронному поражению воздушных целей условного противника на полигонах Камхуд и Алагяз.
Летчики истребительной и армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни в Армении в рамках контрольной проверки за зимний период обучения примут участие в ряде летных тактических учений (ЛТУ).
Экипажи в течение недели будут выполнять задачи по прикрытию сухопутных подразделений российской военной базы с воздуха, а также поиску, электронному поражению воздушных целей условного противника на полигонах Камхуд и Алагяз.
На одном из учений летчики выполнят задачу по перелету на запасной аэродром, действуя в условиях зараженной местности.
Подразделения наземных служб выполнят нормативы по обеспечению непрерывной связью, радиолокационному контролю маршрутов совершения полетов, подготовке взлетно-посадочной полосы, дозаправке авиационной техники и маскировке аэродрома.
К сдаче итоговой проверки на авиабазе привлечено более 200 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, задействовано более 50 единиц военной специальной техники, в том числе истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-8МТШ и Ми-24П.
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