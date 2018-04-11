Бомбардировщики авиаполка ЮВО в ходе учения уничтожили колонну легкобронированной техники условного противника

Летчиками было совершено более 50 самолетовылетов, выполнено около 300 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб на высотах от 200 до 1000 метров и скорости до 1000 км/ч.

Летчики смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Волгоградской области , на фронтовых бомбардировщиках Су-24М уничтожили колонну легкобронированной техники условного противника в ходе летно-тактического учения (ЛТУ).

Экипажи Су-24 были подняты по тревоге и выполнили задачи по уничтожению групповых наземных целей, имитирующих колонну легкобронированной техники, совершили маневр по уклонению от истребительной авиации условного противника.

Было совершено более 50 самолетовылетов, выполнено около 300 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб

В ЛТУ был задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационного полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.