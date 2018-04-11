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В Минобороны посоветовали США заняться восстановлением Ракки вместо ударов по Сирии
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В Минобороны посоветовали США заняться восстановлением Ракки вместо ударов по Сирии 

Rambler News Service 1 час назад
США следует заняться восстановлением сирийского города Ракка вместо ракетных ударов по Сирии, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ Виктор Познихир.
«По-прежнему серьезную озабоченность вызывает ситуация в городе Ракка, где сохраняется крайне сложная эпидемиологическая обстановка. Вместо того, чтобы заявлять о готовности нанесения ракетных ударов по Сирии коалиции, США следовало бы заняться восстановлением разрушенного города и оказать всестороннюю помощь бедствующему населению», — цитирует Познихира пресс-служба военного ведомства.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп в своем Twitter порекомендовал России приготовиться сбивать американские ракеты, которые будут «хорошими, новыми и „умными“». Такой шаг может быть предпринят Белым домом в ответ на предполагаемую Вашингтоном атаку сирийских войск с применением химического оружия против мирных жителей.
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