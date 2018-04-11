В Минобороны посоветовали США заняться восстановлением Ракки вместо ударов по Сирии 

США следует заняться восстановлением сирийского города Ракка вместо ракетных ударов по Сирии, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ Виктор Познихир.
«По-прежнему серьезную озабоченность вызывает ситуация в городе Ракка, где сохраняется крайне сложная эпидемиологическая обстановка. Вместо того, чтобы заявлять о готовности нанесения ракетных ударов по Сирии коалиции, США следовало бы заняться восстановлением разрушенного города и оказать всестороннюю помощь бедствующему населению», — цитирует Познихира пресс-служба военного ведомства.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп в своем Twitter порекомендовал России приготовиться сбивать американские ракеты, которые будут «хорошими, новыми и „умными“». Такой шаг может быть предпринят Белым домом в ответ на предполагаемую Вашингтоном атаку сирийских войск с применением химического оружия против мирных жителей.