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Разработка «Технодинамики» обеспечит безопасность грузового отсека МС-21
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Разработка «Технодинамики» обеспечит безопасность грузового отсека МС-21 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Фото: Корпорация «Иркут»
Холдинг «Технодинамика», входящий в Госкорпорацию Ростех, поставил корпорации «Иркут» первые прототипы устройств с электроприводом для грузовых дверей фюзеляжа самолетов семейства МС-21. Оборудование полностью исключает возможность несанкционированного проникновения в грузовой отсек самолета без ведома экипажа.
Устройство предназначено для открытия и закрытия грузовых дверей самолета в автоматическом режиме с ограничением вращающего момента. Разработка позволяет зафиксировать двери в любом промежуточном положении.
«Первая опытная партия устройств передана заказчику для проведения испытаний в составе летающей лаборатории. На текущий момент ведутся квалификационные испытания и запущен процесс подготовки к серийному производству изделия», — отметил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков.
Устройство было разработано с учетом всех требовании безопасности. Аппаратура предназначена для работы в диапазоне температур от -55 до +70 °С, может работать как в автоматическом, так и в ручном режимах.
Напомним, холдинг разрабатывает также оборудование для монтажа и демонтажа аккумуляторов в отсек фюзеляжа для самолета МС-21. Кроме того, «Технодинамика» станет основным оператором материально-технического послепродажного обслуживания магистрального самолета МС-21. Победителем конкурса на оказание соответствующих сервисных услуг стал авиационно-сервисный центр холдинга.
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