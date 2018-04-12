Роящихся роботов-ныряльщиков выпустили в США

Американская компания Aquabotix выпустила робота SwarmDiver, образующего рой с десятками себе подобных. Рой затем может управляться как цельный объект.

Роботы, оснащенные множеством датчиков, могут нырять на глубину 50 метров и передвигаться над водой. Разработчики предлагают использовать их для мониторинга водоемов.

Рой может получать сложные задачи и самостоятельно распределять действия по их выполнению между отдельными роботами. Их можно запускать с берега или с судна.

SwarmDiver имеет длину 75 сантиметров и два мотора в кормовой части. Он способен развивать скорость только 2,2 метра в секунду. Одного заряда аккумулятора хватает на перемещение на семь километров.