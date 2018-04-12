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Роящихся роботов-ныряльщиков выпустили в США
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Роящихся роботов-ныряльщиков выпустили в США 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Американская компания Aquabotix выпустила робота SwarmDiver, образующего рой с десятками себе подобных. Рой затем может управляться как цельный объект.
Роботы, оснащенные множеством датчиков, могут нырять на глубину 50 метров и передвигаться над водой. Разработчики предлагают использовать их для мониторинга водоемов.
Рой может получать сложные задачи и самостоятельно распределять действия по их выполнению между отдельными роботами. Их можно запускать с берега или с судна.
SwarmDiver имеет длину 75 сантиметров и два мотора в кормовой части. Он способен развивать скорость только 2,2 метра в секунду. Одного заряда аккумулятора хватает на перемещение на семь километров.
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