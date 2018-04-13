Американскую стаю плавающих подводных дронов сняли на видео

США на видео показали рой подводных дронов SwarmDiver. Об этом сообщает издание Warspot со ссылкой на компанию-разработчика Aquabotix.

В пресс-службе компании пояснили, что роботы могут действовать как единое целое. Они предназначены для мониторинга подводной среды. И на видео заметно, как дроны берут на дне необходимые пробы и возвращаются обратно. Однако, добавляют разработчики, данные устройства можно использовать не только в гражданских целях.

Военные готовы вкладывать средства в подобные разработки, чтобы уменьшить подводные угрозы. Именно роботы могут дополнить и иногда заменить дайверов, когда необходима работа в опасных местах, при разведке портов и так далее. Дроны быстро запускаются и ими не трудно управлять.

Роботы SwarmDiver — модульные, они оснащены датчиками. Дроны в состоянии выполнять синхронное вертикальное погружение до 50 метров и работать в качестве ретрансляторов. Батареи хватает на 2,5 часа.