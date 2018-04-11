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В Казани в самолете Ту-144 можно будет отработать взлет и посадку
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В Казани в самолете Ту-144 можно будет отработать взлет и посадку 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Интерактивный музей техники на базе первого в мире сверхзвукового самолета в столице РТ даст возможность посетителям преодолеть звуковой барьер, совершить взлет и посадку.
В Казани закончена внешняя реставрация Ту-144, представителя семьи первых в мире сверхзвуковых пассажирских самолетов. Их разработали в ОКБ Туполева. В апреле 2017 года назад воздушное судно с бортовым номером 77107 перевезли от здания КНИТУ-КАИ на ул. Дементьева, где он простоял 31 год, к корпусу №8 на ул. Четаева. В этом самолете планируют открыть интерактивный музей.
Идея перевезти самолет вызывала много скепсиса, тем не менее была реализована, отметил ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов. После этого провели внешнюю реставрацию воздушного судна. Снаружи также сделали профессиональную подсветку, в планах — пристроить к самолету дополнительное здание, в котором можно будет демонстрировать двигатели самолетов и другие крупные объекты. Музей станет интерактивным: здесь не только можно будет посидеть за штурвалом самолета, но и благодаря компьютерному обеспечению преодолеть звуковой барьер, совершить взлет и посадку. Здесь собираются также устраивать квесты. Чтобы привлечь туристов, экспозиция должна удивлять, считают в администрации вуза. Она должна стать интересной и школьникам, и взрослым гостям, поэтому организаторы экспозиции открыты ярким идеям. Кроме того, здесь будут обучаться студенты КНИТУ-КАИ.
Легендарный самолет ТУ-144 впервые поднялся в воздух 50 лет назад, 31 декабря 1968 года. Открыть здесь музей на борту №77107 рассчитывают 31 декабря 2018 года.
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