В Казани в самолете Ту-144 можно будет отработать взлет и посадку

Интерактивный музей техники на базе первого в мире сверхзвукового самолета в столице РТ даст возможность посетителям преодолеть звуковой барьер, совершить взлет и посадку. Казани закончена внешняя реставрация Ту-144, представителя семьи первых в мире сверхзвуковых пассажирских самолетов. Их разработали в ОКБ Туполева. В апреле 2017 года назад воздушное судно с бортовым номером 77107 перевезли от здания КНИТУ-КАИ на ул. Дементьева, где он простоял 31 год, к корпусу №8 на ул. Четаева. В этом самолете планируют открыть интерактивный музей. Идея перевезти самолет вызывала много скепсиса, тем не менее была реализована, отметил ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов . После этого провели внешнюю реставрацию воздушного судна. Снаружи также сделали профессиональную подсветку, в планах — пристроить к самолету дополнительное здание, в котором можно будет демонстрировать двигатели самолетов и другие крупные объекты. Музей станет интерактивным: здесь не только можно будет посидеть за штурвалом самолета, но и благодаря компьютерному обеспечению преодолеть звуковой барьер, совершить взлет и посадку. Здесь собираются также устраивать квесты. Чтобы привлечь туристов, экспозиция должна удивлять, считают в администрации вуза. Она должна стать интересной и школьникам, и взрослым гостям, поэтому организаторы экспозиции открыты ярким идеям. Кроме того, здесь будут обучаться студенты КНИТУ-КАИ. Легендарный самолет ТУ-144 впервые поднялся в воздух 50 лет назад, 31 декабря 1968 года. Открыть здесь музей на борту №77107 рассчитывают 31 декабря 2018 года.