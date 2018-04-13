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Россия может прекратить поставку ракетных двигателей для американских Аtlas
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Россия может прекратить поставку ракетных двигателей для американских Аtlas
ТК «Звезда»
52 минуты назад
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Фото:
ТК «Звезда»
В случае принятия закона об ответных мерах
Россия
прекратит поставку ракетных двигателей для американских Аtlas v и Аntares. Об этом заявил глава комитета
СФ
по обороне.
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