Ещё
Россия может прекратить поставку ракетных двигателей для американских Аtlas
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия может прекратить поставку ракетных двигателей для американских Аtlas 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В случае принятия закона об ответных мерах Россия прекратит поставку ракетных двигателей для американских Аtlas v и Аntares. Об этом заявил глава комитета СФ по обороне.
ТК «Звезда»: последние новости
Спецназ ЮВО на учении в Ставропольском крае уничтожил БЛА условного противника огнем из «Арбалета» Су-27 атакует ракетами «воздух-воздух»: кадры учений Малые противолодочные корабли СФ вышли в Баренцево море для отработки поисковых действий в ходе планового учения
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ107
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски885
Умер юморист Андрей Жмакин45
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова166
Рыбке настал конец156
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
01:32
«Медузу» обвинили во вмешательстве в выборы
Политика Выборы 2018
00:56
Коммунальщики засудили Децла
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение