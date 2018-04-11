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Взрыв на судостроительном заводе в Петербурге произошел в сторожевом корабле
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Взрыв на судостроительном заводе в Петербурге произошел в сторожевом корабле 

РЖД-Партнер 38 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
«ЧП произошло в сторожевом корабле, который строили по заказу Федеральной пограничной службы. На сроки сдачи корабля случившееся не повлияет», — сообщили в комитете.
Директор «Алмаза» по маркетингу Сергей Галиченко рассказал ТАСС, что возгорания из-за ЧП не было, это был взрыв скопившегося в трюме газа. «Рабочих ударной волной разметало. Конструкции корабля вообще не повреждены», — пояснил он. По данным Галиченко, общее число рабочих, занятых при строительстве этого корабля, «исчисляется десятками».
Как передает корр. ТАСС, завод продолжает работу, к месту ЧП, которое оцеплено, прибыли спецавтомобили, несколько машин скорой помощи. Работают оперативные группы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, военной прокуратуры, а также следователи управления на транспорте СК РФ по СЗФО и главного следственного управления СК РФ по Петербургу.
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