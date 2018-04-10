Израильский удар по Сирии: поворотный момент в отношениях с Россией?

Израиль уже в третий раз обвиняется в бомбардировке базы Т-4, также известной как Эт-Тияс. Однако Россия в первый раз прямо обвиняет Израиль после первых ошибочных сирийских обвинений США Франции . В сообщении Минобороны России отмечается: «9 апреля в период с 03:25 по 03:53 два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии , с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Т-4». Пять из восьми ракет были уничтожены сирийскими ПВО. Три ракеты, по данным российских военных, «достигли западной части аэродрома». По данным министерства ни одни российский гражданин не пострадал в ходе налета, который Израиль, как обычно, отказался комментировать.

Расположенная в сирийской провинции Хомс база Т-4 используется не только военными Асада, но и Аль-Кудс, элитным подразделением КСИР, и российскими военными. Исламская Республика «решительно осуждает агрессию и авиаудар сионистского режима по авиабазе ​​Т-4» в провинции Хомс, говорится в заявлении МИД Ирана . Иран «призывает все свободные страны не оставаться равнодушными к этой вопиющей сионистской агрессии», которая еще больше осложнит ситуацию в Сирии. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, погибли как минимум 14 военных разных национальностей, включая четырех иранцев. Эта информация, ранее была подтверждена иранским агентством «Фарс» , близким к КСИР.

Эти беспрецедентные российские обвинения указывают на поворотный момент в двусторонних отношениях России и Израиля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров даже осудил «очень опасное развитие». По словам Москвы, в отличие от предыдущих раз, Израиль предупредил США, а не Россию, о своих планах нанести удар. Вечером другие источники напротив утверждали, что российские военные покинули базу в воскресенье вечером, всего за несколько часов до израильской атаки, но пока нет информации ни подтверждающей, ни опровергающей этот факт. Присутствие на базе российских военных, возможно, не играло большой роли для Израиля. «Израиль хочет таким образом дать понять, что Россия не может просто игнорировать присутствие иранских сил в Сирии, в то время как Исламская Республика хочет закрепиться в Сирии», — говорит Майкл Хоровиц (Michael Horowitz), специалист по Ближнему Востоку. По словам газеты «Гаарец» на трехсторонней встрече между Россией, Турцией и Ираном в Анкаре на прошлой неделе Исламская Республика получила заверения, что она может продолжать свои действия в Сирии.

Выбранный момент

Захлопывает ли Россия дверь перед Израилем, в то время как между странами существует молчаливое соглашение, особенно во всем, что связано с сирийским конфликтом? Не обязательно, думает Хоровиц и считает, что Москва «выражает свое глубокое разочарование в еврейском государстве и хочет возложить на него ответственность, открыто называя его» виновником атаки. «Это идет вразрез с израильской стратегией направленной на поддержание неясности и двусмысленности относительно атаки на Сирию, но не для того, чтобы заставить Иран нанести ответный удар, а усилить напряженность», — добавляет аналитик.

Израиль нанес удар буквально через 24 часа после химической атаки в субботу на город Дума , последний повстанческий оплот в Восточной Гуте. По данным различных источников погибло несколько десятков человек и несколько сотен ранено. На первый взгляд эти два события никак не связаны между собой: не было никаких оснований полагать, что Израиль захочет наказать сирийское правительство за химическую атаку на Джейш аль-Ислам . Ничто не указывает на то, что эта атака была произведена с базы Т-4 в Хомсе. Но выбранный момент имеет не такое уж малое значение. В течение первых часов после химической атаки в субботу международное сообщество во главе с Дональдом Трампом резко выступило против Дамаска , Москвы и Тегерана . Вашингтон, Париж и Лондон пообещали дать мощный ответ на субботнюю атаку.

В отличие от Вашингтона Израиль ничего не ответил. Когда дело касается защиты интересов в регионе, особенно в Сирии, Израиль всегда действует автономно, в одиночку. «Но момент, выбранный для нападения направлен на то, чтобы побудить Дональда Трампа воплотить свои угрозы против Ирана и режима Асада, демонстрируя, что удары возможны и необходимы, несмотря на российскую систему обороны», — считает Хоровиц.