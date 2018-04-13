Военные инженеры ЦВО предотвратили подтопление населенных пунктов в Башкирии

Около 5 тысяч военнослужащих и 800 единиц техники округа готовы оказать помощь регионам Сибири, Урала и Поволжья в борьбе с природной стихией.

Военные инженеры завершили работы по подрыву льда на реке Белая в Башкирии , обезопасив от подтопления населенные пункты, находящиеся в окрестностях.

Сводный отряд инженерной бригады Центрального военного округа выполнил более 10 групповых подрывов на затороопасных участках протяженностью 1,5 тыс. м, израсходовав 1 тонну тротила. Заряды закладывались под лед, толщина которого в среднем составила около полуметра.

Противопаводковые мероприятия проводились с целью защиты от подтопления пяти населенных пунктов в Бурзянском районе республики, где проживают более 11 тыс. человек. В марте военные инженеры уже разрушили лед на реке Бия в Алтайском крае , защитив от паводка 15 поселков. Работы проведены также на малых реках в Челябинской области , где саперам пришлось выполнить более 20 групповых подрывов льда на участках протяженностью около 4 км.