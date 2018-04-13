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Военные инженеры ЦВО предотвратили подтопление населенных пунктов в Башкирии
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Военные инженеры ЦВО предотвратили подтопление населенных пунктов в Башкирии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Около 5 тысяч военнослужащих и 800 единиц техники округа готовы оказать помощь регионам Сибири, Урала и Поволжья в борьбе с природной стихией.
Военные инженеры завершили работы по подрыву льда на реке Белая в Башкирии, обезопасив от подтопления населенные пункты, находящиеся в окрестностях.
Сводный отряд инженерной бригады Центрального военного округа выполнил более 10 групповых подрывов на затороопасных участках протяженностью 1,5 тыс. м, израсходовав 1 тонну тротила. Заряды закладывались под лед, толщина которого в среднем составила около полуметра.
Противопаводковые мероприятия проводились с целью защиты от подтопления пяти населенных пунктов в Бурзянском районе республики, где проживают более 11 тыс. человек. В марте военные инженеры уже разрушили лед на реке Бия в Алтайском крае, защитив от паводка 15 поселков. Работы проведены также на малых реках в Челябинской области, где саперам пришлось выполнить более 20 групповых подрывов льда на участках протяженностью около 4 км.
В Центральном военном округе около 5 тысяч военнослужащих и 800 единиц техники готовы оказать помощь регионам Сибири, Урала и Поволжья в борьбе с природной стихией. Действия подразделений координирует региональный Центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг паводковой и лесопожарной обстановки, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.
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