Уралвагонзавод разработал для Индии самоходную артустановку калибра НАТО

Выставка Defexpo-2018 проходит в индийском Ченнаи с 11 по 14 апреля.

"Звучала заинтересованность Индии в подобной разработке. Такая самоходная артиллерийская установка в натовском калибре — 155 миллиметров — у нас есть", — сказал Потапов.

Уралвагонзавод ожидает сейчас решения индийских коллег.

Ранее научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и минобороны Индии в ходе форума «Иннопром-2016» подписали меморандум о создании самоходной артиллерийской установки.

Сообщалось, что компания планирует постепенно передавать в рамках программы «Make in India» документацию, чтобы совместно производить САУ.