Уралвагонзавод разработал для Индии самоходную артустановку калибра НАТО 

ЧЕННАИ (Индия), 11 апр — РИА Новости. Корпорация «Уралвагонзавод» разработала для Индии самоходную артиллерийскую установку калибра НАТО, сообщил РИА Новости в среду в ходе выставки Defexpo-2018 гендиректор корпорации Александр Потапов.
Выставка Defexpo-2018 проходит в индийском Ченнаи с 11 по 14 апреля.
"Звучала заинтересованность Индии в подобной разработке. Такая самоходная артиллерийская установка в натовском калибре — 155 миллиметров — у нас есть", — сказал Потапов.
Уралвагонзавод ожидает сейчас решения индийских коллег.
Ранее научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и минобороны Индии в ходе форума «Иннопром-2016» подписали меморандум о создании самоходной артиллерийской установки.
Сообщалось, что компания планирует постепенно передавать в рамках программы «Make in India» документацию, чтобы совместно производить САУ.