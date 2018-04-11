Военный учебно-научный центр ВМФ занял первое место в медальном зачете XXI Московского международного салона изобретений «Архимед–2018»

Изобретатели ВУНЦ ВМФ были награждены Кубком регионов за комплекс инновационных разработок в области обеспечения развития Арктики, а также 22 золотыми, 8 серебряными и 8 бронзовыми медалями выставки.

Военный учебно-научный центр ВМФ России «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» по итогам XXI Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2018», который проходил на территории Конгрессно-выставочного центра «Сокольники», награжден специальным призом — Кубком регионов — за комплекс инновационных разработок в области обеспечения развития Арктики. Кроме того, военный вуз был удостоен золотой медали Ассоциации изобретателей Португалии , а также 22 золотыми, 8 серебряными и 8 бронзовыми медалями выставки.

В медальном зачете изобретатели ВУНЦ ВМФ заняли первое место среди более 300 российских и зарубежных участников салона (из них 16 — от Министерства обороны Российской Федерации ). Представители ВУНЦ ВМФ пятый год подряд демонстрируют лучший результат в медальном зачете.

В экспозиции ВУНЦ ВМФ были представлены 40 изобретений, относящихся к шести из восьми существующих разделов международной патентной классификации в десяти инновационных направлениях. Изобретения представляли современные технические решения в области традиционной и альтернативной энергетики (новых и возобновляемых источников энергии) и энергосбережения, телекоммуникационных технологий, навигации, машиностроения, трибологии, химмотологии, пожаробезопасности, судостроения и судоподъема, безопасности, защиты и спасения человека.