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С экипажами кораблей Крымской военно-морской базы проведены учения по постановке минных заграждений и борьбе с минной опасностью
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С экипажами кораблей Крымской военно-морской базы проведены учения по постановке минных заграждений и борьбе с минной опасностью 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Морские тральщики «Турбинист» и «Ковровец» отработали задачи по противоминному обеспечению прохода больших десантных кораблей «Азов» и «Цезарь Куников» для последующей высадки морского десанта.
С экипажами кораблей Крымской военно-морской базы Черноморского флота проведен комплекс учений по постановке минных заграждений и борьбе с минной опасностью.
Морские тральщики «Турбинист» и «Ковровец» отработали задачи по противоминному обеспечению прохода больших десантных кораблей «Азов» и «Цезарь Куников» для последующей высадки морского десанта. На переходе морем в район высадки были обнаружены минные заграждения, которые установил малый противолодочный корабль «Муромец», выполняющий роль корабля условного противника.
В ходе первого этапа учения моряки провели контрольно-разведывательный поиск, выборку и уничтожение минных заграждений с применением глубоководных контактных и неконтактных тралов. Затем на учении по противоминной борьбе экипажи тральщиков выполнили артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей плавающую мину.
В завершение корабельная тральная группа успешно отработали проводку за тралами десантных кораблей в район сосредоточения десантного отряда.
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