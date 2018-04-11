С экипажами кораблей Крымской военно-морской базы проведены учения по постановке минных заграждений и борьбе с минной опасностью

Морские тральщики «Турбинист» и «Ковровец» отработали задачи по противоминному обеспечению прохода больших десантных кораблей «Азов» и «Цезарь Куников» для последующей высадки морского десанта.

С экипажами кораблей Крымской военно-морской базы Черноморского флота проведен комплекс учений по постановке минных заграждений и борьбе с минной опасностью.

Морские тральщики «Турбинист» и «Ковровец» отработали задачи по противоминному обеспечению прохода больших десантных кораблей «Азов» и «Цезарь Куников» для последующей высадки морского десанта. На переходе морем в район высадки были обнаружены минные заграждения, которые установил малый противолодочный корабль «Муромец», выполняющий роль корабля условного противника.

В ходе первого этапа учения моряки провели контрольно-разведывательный поиск, выборку и уничтожение минных заграждений с применением глубоководных контактных и неконтактных тралов. Затем на учении по противоминной борьбе экипажи тральщиков выполнили артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей плавающую мину.

В завершение корабельная тральная группа успешно отработали проводку за тралами десантных кораблей в район сосредоточения десантного отряда.