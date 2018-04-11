Армии нужны крепкие и подготовленные ребята

Фото с ресурса www.168.ru Военный комиссар Владимирской области Владимир Кручинин озвучил итоги осеннего призыва и рассказал об особенностях весеннего, который стартовал по всей стране 1 апреля.

Наш регион отправит на службу чуть более 1300 ребят призывного возраста.

«Показатели хорошие. Цифры говорят о том, что кроме количества будет уделяться огромное внимание качеству призывников. Сегодня армии нужны образованные, здоровые, физически крепкие и подготовленные ребята», — доложил военный комиссар.

Владимир Кручинин отметил, что с декабря прошлого года в соответствии с Федеральным законом, призывники в возрасте от 18 до 27 лет, ранее освобожденные от службы в армии по состоянию здоровья и зачисленные в запас, вправе пройти переосвидетельствование. В случае признания их годными они будут подлежать призыву на военную службу. С весны этого года в военных комиссариатах при первоначальной постановке граждан на воинский учет в 17 лет, проводится профессиональный психологический отбор, что позволяет определить на этапе призыва в какой род войск можно отправить того или иного призывника.

Задание главного штаба Западного военного округа на осенний призыв прошлого года Владимирская область выполнила в полном объеме — в войска был направлен 1201 человек. Больше всего отправилось служить в сухопутные войска, в воздушно-космические силы и в войска Росгвардии. Всего через призывные комиссии региона осенью прошлого года прошло более 5 тысяч человек. Были освобождены от призыва 923 человека, отсрочку получили 2911 молодых людей, в связи с получением образования.