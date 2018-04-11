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Россия предложила Индии уникальную подлодку
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Россия предложила Индии уникальную подлодку 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
Россия предложила Индии подводную лодку «Амур-1650» в качестве базового проекта для национальной субмарины, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя главы ЦКБ «Рубин» Андрея Баранова.
— В рамках объявленного Индией тендера мы предлагаем нашу подлодку с воздухонезависимой энергетической установкой в качестве базового проекта. Корабль представлен на нашем стенде. Речь о том, что Индия хочет строить свою подлодку, но с участием иностранного проектанта. Даля зарубежного участия довольно высока, поскольку в Индии просто некому этим заниматься, — рассказал Баранов в день открытия выставки Defexpo India 2018. Он добавил, что требования в части оборудования и материалов достаточно высокие: от 40 до 60 процентов национального участия.
Подлодка «Амур» — модификация российской многоцелевой дизель-электрической субмарины проекта 677 «Лада». Уникальность «Амура» в анаэробной силовой установке — необходимая для электродвигателей энергия получается химическим способом из топливных элементов при помощи процесса. Это избавляет субмарину от необходимости периодически всплывать для зарядки аккумуляторов. «Амур-1650» оснащен гидроакустической антенной, способной обнаруживать особо малошумные цели, шестью торпедными аппаратами и установкой вертикального пуска 10 ракет «Калибр или „Оникс“. Весь боезапас может быть выпущен одним залпом.
Индия испытывает серьезные проблемы с созданием собственных подлодок. Первая атомная субмарина индийской постройки S 73 Arihant находится в длительном ремонте после аварии в реакторном отсеке. Поэтому ВМС страны объявили тендер на стрительство подлодок с участием иностранных проектировщиков. Российская Объединенная судостроительная компания представила на Defexpo India 2018 пять проектов субмарин разных классов.
Тем временем
В Индии состоялась мировая премьера палубной версии российского комплекса ПВО ближнего радиуса действия „Панцирь-МЕ“. Корабельный вариант использует боеприпасы от сухопутной версии и перспективную ракету „Гермес-К“, наводящуюся при помощи беспилотника.
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