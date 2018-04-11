На судостроительном заводе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

По предварительным данным, внутри корабля, который находился на реставрации, взорвался газовый баллон. Как сообщает РЕН ТВ, пострадали пять человек, их сейчас осматривают медики.

Официального подтверждения этой информации не поступало.