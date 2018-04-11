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На судостроительном заводе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
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На судостроительном заводе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
По предварительным данным, внутри корабля, который находился на реставрации, взорвался газовый баллон. Как сообщает РЕН ТВ, пострадали пять человек, их сейчас осматривают медики.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
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The Times сообщила об отказе Терезы Мэй Дональду Трампу в ударе по Сирии Один человек погиб, 9 пострадали при взрыве на судостроительном заводе в Петербурге Москва назвала «очередным вбросом» сведения о химоружии в сирийской Думе
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