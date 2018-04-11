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На судостроительном заводе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
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На судостроительном заводе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Говорит Москва
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
По предварительным данным, внутри корабля, который находился на реставрации, взорвался газовый баллон. Как сообщает РЕН ТВ, пострадали пять человек, их сейчас осматривают медики.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
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