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«Вертолеты России» поставят военным Индии четыре тренажера для пилотов вертолетов Ка-226Т
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«Вертолеты России» поставят военным Индии четыре тренажера для пилотов вертолетов Ка-226Т 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) поставит военным Индии четыре тренажера в рамках программы подготовки индийских пилотов и технических специалистов на вертолеты Ка-226Т. Об этом сообщили в среду в пресс-службе холдинга.
"Запланирован ввод в эксплуатацию пяти тренажеров для обучения пилотированию Ка-226Т. Один из них будет установлен на Улан-Удэнском авиационном заводе, где для Индии будут произведены 60 вертолетов Ка-226Т. Еще четыре тренажера будут переданы индийской стороне", — сообщили в холдинге.
Как уточнил гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский, программа подготовки уже отправлена заказчику. В холдинге также отметили, что задействованные в проекте Ка-226Т специалисты Улан-Удэнского авиационного завода прошли курсы английского языка с углубленным изучением технической лексики «для успешного взаимодействия с индийскими коллегами». Как напоминает корр. ТАСС, в Индии распространен не стандартный английский, а так называемый хинглиш (смесь с различными местными диалектами), который очень тяжело понять неподготовленному человеку.
Контракт на совместное производство легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т был подписан в 2016 году, его стоимость превышает 1 млрд долларов. Для Индии будут произведены на российских и индийских предприятиях 200 вертолетов Ка-226Т.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны и способен перевозить до тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.
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