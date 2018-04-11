«Вертолеты России» поставят военным Индии четыре тренажера для пилотов вертолетов Ка-226Т

"Запланирован ввод в эксплуатацию пяти тренажеров для обучения пилотированию Ка-226Т. Один из них будет установлен на Улан-Удэнском авиационном заводе , где для Индии будут произведены 60 вертолетов Ка-226Т. Еще четыре тренажера будут переданы индийской стороне", — сообщили в холдинге.

Как уточнил гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский , программа подготовки уже отправлена заказчику. В холдинге также отметили, что задействованные в проекте Ка-226Т специалисты Улан-Удэнского авиационного завода прошли курсы английского языка с углубленным изучением технической лексики «для успешного взаимодействия с индийскими коллегами». Как напоминает корр. ТАСС, в Индии распространен не стандартный английский, а так называемый хинглиш (смесь с различными местными диалектами), который очень тяжело понять неподготовленному человеку.

Контракт на совместное производство легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т был подписан в 2016 году, его стоимость превышает 1 млрд долларов. Для Индии будут произведены на российских и индийских предприятиях 200 вертолетов Ка-226Т.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны и способен перевозить до тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.