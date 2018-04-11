Ещё
Мир стоит в миллиметрах от большой войны — адмирал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мир стоит в миллиметрах от большой войны — адмирал 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Бывший командующий Черноморским флотом России призвал российских и американских политиков договориться.
Мир стоит в миллиметрах от большой войны, заявил командующий Черноморским флотом России в 1998-2002 годах, экс-председатель комитета Госдумы по обороне, адмирал Владимир Комоедов.
«Американцы, мне кажется, совсем ошалели: мир стоит в миллиметрах от большой войны, и это серьезно. Но я надеюсь на разум и способность политиков договариваться — и наших, и американских. Надо войны не допустить», — цитирует его еженедельник «Звезда».
По его словам, в условиях, когда США наращивают свою военную группировку в ближневосточном регионе, Россия не будет «сопли жевать».
«Обещания защитить сирийцев даны, они будут выполняться. Мы можем применить в Сирии имеющиеся силы и средства ПВО, у нас там приличные возможности у истребительной авиации», — сказал Комоедов.
И добавил, что ситуация складывается очень серьезная, и войны необходимо избежать, остановиться на тех миллиметрах, которые еще остались.
ТК «Звезда»: последние новости
Трампу представили несколько вариантов нанесения массированных ударов по Сирии - СМИ МИД РФ: фейки о химоружии появились для оправдания возможный ударов на Сирию Росавиация предупредила авиакомпании о потенциальной опасности полетов над территорией Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1195
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии416
Первые кадры с места крушения Ил-7675
Медведев анонсировал отставку правительства241
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров185
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
00:35
Найдены тела 257 жертв крушения в Алжире
Происшествия
07:10
Медведев призвал создать новую систему госконтроля
Политика
01:01
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
США В мире
04:55
Более тысячи пар поженятся в мае
Новости Москвы Общество
01:11
В обменниках начала заканчиваться валюта
Личный счет
00:28
Собянин обратился с призывом к москвичам
Новости Москвы
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение