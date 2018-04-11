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В Еврейской автономной области проходит учение противопаводковых отрядов ВВО
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В Еврейской автономной области проходит учение противопаводковых отрядов ВВО 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие отрабатывают в условиях полигона вопросы инженерной подготовки зон возможного затопления, контроля эпидемиологической обстановки и другие элементы ликвидации последствий условной ЧС.
Крупное учение по ликвидации последствий паводков началось в Еврейской автономной области.
В нем задействованы военнослужащие и специальная техника общевойсковой армии Восточного военного округа, выделенная в состав противопаводковых отрядов от соединений и воинских частей, дислоцированных в Еврейской автономной области и Хабаровском крае.
В ходе учения военнослужащие выдвинутся на один из полигонов ЕАО и отработают вопросы инженерной подготовки зон возможного затопления, контроля эпидемиологической обстановки и другие элементы ликвидации последствий условной ЧС.
На территории ЕАО и Хабаровского края будут развернуты пункты управления для контроля паводковой обстановки и маневрами сил отрядов,
Учение продлиться до конца недели. В мероприятиях участвует около 800 военнослужащих и задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.
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