В Еврейской автономной области проходит учение противопаводковых отрядов ВВО

Военнослужащие отрабатывают в условиях полигона вопросы инженерной подготовки зон возможного затопления, контроля эпидемиологической обстановки и другие элементы ликвидации последствий условной ЧС.

Крупное учение по ликвидации последствий паводков началось в Еврейской автономной области

В нем задействованы военнослужащие и специальная техника общевойсковой армии Восточного военного округа, выделенная в состав противопаводковых отрядов от соединений и воинских частей, дислоцированных в Еврейской автономной области и Хабаровском крае

В ходе учения военнослужащие выдвинутся на один из полигонов ЕАО и отработают вопросы инженерной подготовки зон возможного затопления, контроля эпидемиологической обстановки и другие элементы ликвидации последствий условной ЧС.

На территории ЕАО и Хабаровского края будут развернуты пункты управления для контроля паводковой обстановки и маневрами сил отрядов,

Учение продлиться до конца недели. В мероприятиях участвует около 800 военнослужащих и задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.