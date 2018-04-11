Россия впервые покажет за границей корабельный зенитный комплекс «Панцирь-МЕ»

Россия в рамках выставки Defexpo India-2018 впервые представит за рубежом корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ», сообщает в среду пресс-служба госкорпорации «Ростех»

«Ростех покажет новейшие образцы российских вооружений на Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India-2018. Впервые за пределами России будет представлен корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ»», — говорится в сообщении компании.

Выставка Defexpo India-2018 пройдет с 11 по 14 апреля 2018 года в городе Ченнаи

«Панцирь-МЕ» — новейший морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс, разработан тульским КБП. Система позволяет обеспечить безусловную защиту от современных средств воздушного нападения, в том числе от беспилотных летательных аппаратов.