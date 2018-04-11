Российская армия планирует полностью обновить военно-транспортную авиацию

Юрий Борисов. Все самолеты военно-транспортной авиации надо заменить на новые. Речь идет об основных армейских грузовиках Ил-76 и сверхтяжелых Ан-124. Что касается первого, то сейчас в Ульяновске идет разработка новейшего Ил-76МД-90А, более известного под именем Ил-476. Проблемы с серийным производством этой машины, конечно, есть. Например, военные не согласны с ценой на самолет, однако все эти вопросы будут решены, заявил заместитель министра обороны России

Сегодня же замминиста посетил Воронежское акционерное самолетостроительное общество , где заявил, что вооруженные силы планируют купить свыше 100 легких транспортников Ил-112В. Эти самолеты, по словам Борисова, очень нужны. Так как парк аналогичных Ан-26 стремительно старее и его надо менять. До 2025 года военные планируют купить 22 Ил-112В.

Вчера стало известно, что новый российский транспортник «поставили под ток». Так авиастроители называют тестирование электросети самолета и отдельного оборудования вроде гидравлики, кондиционеров или вентиляции. Кроме того, воронежский производители собираются поднять в воздух новый Ил-112В до конца 2018 года.