В Индии локализуется производство российских танковых боеприпасов «Манго»

Во время выставки Defexpo-2018 он отметил, что в настоящее время контракт реализуется. Уже завершена сборка партии из крупноузловых комплектов, которая прошла приемо-сдаточные испытания, передает РИА Новости

В рамках следующего этапа планируется создать партию из мелкоузловых комплектов. Кроме того, на индийские предприятия поступает дополнительное российское оборудование для подготовки к последнему этапу контракта — локализации производства.

Обсуждается также возможность модернизации «Манго» для производства в Индии снарядов с улучшенными тактико-техническими характеристиками.