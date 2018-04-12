Ещё
В Индии локализуется производство российских танковых боеприпасов «Манго»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Судный день» стал на минуту ближе
«Судный день» стал на минуту ближе

В Индии локализуется производство российских танковых боеприпасов «Манго» 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Индия локализует лицензионное производство российских танковых боеприпасов «Манго», заявил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.
Во время выставки Defexpo-2018 он отметил, что в настоящее время контракт реализуется. Уже завершена сборка партии из крупноузловых комплектов, которая прошла приемо-сдаточные испытания, передает РИА Новости.
В рамках следующего этапа планируется создать партию из мелкоузловых комплектов. Кроме того, на индийские предприятия поступает дополнительное российское оборудование для подготовки к последнему этапу контракта — локализации производства.
Обсуждается также возможность модернизации «Манго» для производства в Индии снарядов с улучшенными тактико-техническими характеристиками.
Аргументы и Факты: последние новости
Мэй отказала Трампу в участии в ударе по Сирии — СМИ Пушков: США не нужны расследования, чтобы нанести удар по Сирии Путин призвал Нетаньяху воздерживаться от провокаций в Сирии
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода120
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»50
Экс-президент США дал разумный совет Трампу153
«Судный день» стал на минуту ближе15
Полет самолета «Судного дня» засекретили11
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:28
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США
Политика
29:44
Захарова иронично прокомментировала действия Британии
Политика
00:40
Митрохин высказался о праймериз по кандидату в мэры
Политика
03:33
Австралия обратилась к РФ по Сирии
В мире Политика
02:18
Суд допросит Сечина по делу Улюкаева
Происшествия Компании
00:43
В Москве стало меньше долгостроев
Новости Москвы Недвижимость
01:04
Москвичам анонсировали возвращение тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение