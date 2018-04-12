В Индии локализуется производство российских танковых боеприпасов «Манго» 

Индия локализует лицензионное производство российских танковых боеприпасов «Манго», заявил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.
Во время выставки Defexpo-2018 он отметил, что в настоящее время контракт реализуется. Уже завершена сборка партии из крупноузловых комплектов, которая прошла приемо-сдаточные испытания, передает РИА Новости.
В рамках следующего этапа планируется создать партию из мелкоузловых комплектов. Кроме того, на индийские предприятия поступает дополнительное российское оборудование для подготовки к последнему этапу контракта — локализации производства.
Обсуждается также возможность модернизации «Манго» для производства в Индии снарядов с улучшенными тактико-техническими характеристиками.