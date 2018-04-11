На Балтийский флот призовут более 1000 новобранцев из Калининградской области

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной началу весеннего призыва граждан на военную службу, военный комиссар области Юрий Бойченко.

В областном сборном пункте военного комиссариата Калининградской области состоялась пресс-конференция военного комиссара Калининградской области полковника Юрия Бойченко, посвященная началу весеннего призыва граждан на военную службу, который стартовал 1 апреля.

Юрий Бойченко отметил, что весенний призыв не будет существенно отличаться от предыдущего. Всего в Калининградской области призовут на военную службу чуть более 1000 человек. Почти все новобранцы будут проходить службу на Балтийском флоте. Исключение составят лишь 10 человек, которые будут направлены для прохождения службы в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России

Кроме того, двое жителей Калининградской области, изъявивших желание проходить альтернативную гражданскую службу, будут распределены в дом-интернат для престарелых и инвалидов на должности санитаров.

Внесены изменения по профессиональному психологическому отбору. Теперь он наравне с медицинским освидетельствованием является важной составляющей при принятии решения о призыве гражданина на военную службу и его результаты будут учитываться призывными комиссиями при определении вида Вооруженных Сил, рода войск, в который гражданин будет направлен для прохождения военной службы.

В военкоматах новобранцам будут выдавать несессеры из 20 предметов, куда входят крем для рук, гель для душа и другие средства личной гигиены. Также каждый военнослужащий получит банковскую карту для начисления денежного довольствия.