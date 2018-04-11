В Ленобласть прибыли 20 новых военных «Мустангов» и «Мотовозов», которые не боятся бездорожья

В бригаду материально-технического обеспечения Западного военного округа, дислоцированную в Ленинградской области , поступило два десятка тяжелых специализированных автомобилей «Урал» — «Мотовоз» и «КамАЗ» — «Мустанг», сообщает пресс-служба ЗВО.

«КамАЗы» с колесной формулой 6x6 и грузоподъемностью до 10 тонн способны буксировать по бездорожью артиллерийские системы и специальные прицепы общей массой не менее 12 тонн и преодолевать броды глубиной до 1,75 метра.

«Уралы» же обладают высокой степенью агрегатной унификации, достигающей по двигателям и шасси 85 процентов, что позволяет значительно сократить затраты на их эксплуатацию.