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В Ленобласть прибыли 20 новых военных «Мустангов» и «Мотовозов», которые не боятся бездорожья
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В Ленобласть прибыли 20 новых военных «Мустангов» и «Мотовозов», которые не боятся бездорожья 

Интересант 1 час назад
В бригаду материально-технического обеспечения Западного военного округа, дислоцированную в Ленинградской области, поступило два десятка тяжелых специализированных автомобилей «Урал» — «Мотовоз» и «КамАЗ» — «Мустанг», сообщает пресс-служба ЗВО.
«КамАЗы» с колесной формулой 6x6 и грузоподъемностью до 10 тонн способны буксировать по бездорожью артиллерийские системы и специальные прицепы общей массой не менее 12 тонн и преодолевать броды глубиной до 1,75 метра.
«Уралы» же обладают высокой степенью агрегатной унификации, достигающей по двигателям и шасси 85 процентов, что позволяет значительно сократить затраты на их эксплуатацию.
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