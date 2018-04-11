Делегация российских военных посетила оборонные предприятия Казахстана 

В Астане командующему войсками Центрального округа Александру Лапину продемонстрировали современные образцы техники и вооружений.
Офицеры познакомились с технологиями производства бронированных машин и бронетранспортеров.
Кроме того, российским военным представили радиостанции, средства индивидуальной защиты и оптические приборы.
Во время визита Александр Лапин обсудил с коллегами из Астаны вопросы региональной безопасности.
По состоянию на 2016 год, доля промышленности в ВВП Кахаъстана составляет 31,8%.