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Делегация российских военных посетила оборонные предприятия Казахстана
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США подняли в воздух самолет "судного дня"
США подняли в воздух самолет "судного дня"

Делегация российских военных посетила оборонные предприятия Казахстана 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Астане командующему войсками Центрального округа Александру Лапину продемонстрировали современные образцы техники и вооружений.
Офицеры познакомились с технологиями производства бронированных машин и бронетранспортеров.
Кроме того, российским военным представили радиостанции, средства индивидуальной защиты и оптические приборы.
Во время визита Александр Лапин обсудил с коллегами из Астаны вопросы региональной безопасности.
По состоянию на 2016 год, доля промышленности в ВВП Кахаъстана составляет 31,8%.
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