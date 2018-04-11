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Большинство призывников из Подмосковья желают служить в ВДВ
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Большинство призывников из Подмосковья желают служить в ВДВ 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
Чаще всего призывники из Московской области хотят служить в воздушно-десантных войсках, сообщил журналистам в среду военный комиссар Московской области, генерал-майор Вячеслав Мирошниченко.
«Чаще всего, уже не первый год подряд, изъявляют желание (призывники — ред.) служить в воздушно-десантных войсках. В училище конкурс до 20 человек на место», — сказал Мирошниченко.
Он добавил, что также многие молодые люди хотят попасть в военно-морской флот.
«Безусловно, конечно, Президентский полк и Преображенский полк пользуются большой популярностью и спросом», — добавил Мирошниченко.
Весенний призыв граждан на военную службу стартовал в Российской Федерации 1 апреля. В ряды вооруженных сил по стране призовут 128 тысяч человек.
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