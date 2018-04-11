Большинство призывников из Подмосковья желают служить в ВДВ

«Чаще всего, уже не первый год подряд, изъявляют желание (призывники — ред.) служить в воздушно-десантных войсках. В училище конкурс до 20 человек на место», — сказал Мирошниченко.

Он добавил, что также многие молодые люди хотят попасть в военно-морской флот.

«Безусловно, конечно, Президентский полк и Преображенский полк пользуются большой популярностью и спросом», — добавил Мирошниченко.