Большинство призывников из Подмосковья желают служить в ВДВ 

Чаще всего призывники из Московской области хотят служить в воздушно-десантных войсках, сообщил журналистам в среду военный комиссар Московской области, генерал-майор Вячеслав Мирошниченко.
«Чаще всего, уже не первый год подряд, изъявляют желание (призывники — ред.) служить в воздушно-десантных войсках. В училище конкурс до 20 человек на место», — сказал Мирошниченко.
Он добавил, что также многие молодые люди хотят попасть в военно-морской флот.
«Безусловно, конечно, Президентский полк и Преображенский полк пользуются большой популярностью и спросом», — добавил Мирошниченко.
Весенний призыв граждан на военную службу стартовал в Российской Федерации 1 апреля. В ряды вооруженных сил по стране призовут 128 тысяч человек.