Минобороны России намерено закупить более 100 легких транспортных самолетов Ил-112В

Минобороны России намерено закупить более 100 легких транспортных самолетов Ил-112В, заявил журналистам замглавы военного ведомства Юрий Борисов в ходе посещения Воронежского акционерного самолётостроительного общества (ВАСО).

«В рамках Госпрограммы вооружения до 2025 года была запланирована закупка порядка 22 самолетов. Но потребность в них велика, поскольку у самолётов предыдущей серии завершается жизненный цикл», — сказал Юрий Борисов.

По его заявлению, предполагается, что ВАСО станет основным предприятием для изготовления большой партии самолётов Ил-112В, которые предприятие готовит к первому полёту.

«Это младший представитель в модельной линейке военно-транспортной авиации. Конечно, мы смотрим очень внимательно за этим проектом», — сказал замминистра обороны России

Кроме того, Юрий Борисов добавил, что российское военное ведомство рассчитывает получить три легких транспортных самолета Ан-148, строительство которых затормозилось после наступившего в 2014 году кризиса в отношениях с Украиной

«Мы недополучили только три самолёта. Они находятся на финальной стадии производства. С высокой вероятностью мы их получим. А решение о дальнейшем продолжении программы мы будем принимать в зависимости от сложившейся политической ситуации, — сказал замминистра обороны России. — Всё будет зависеть от того, насколько украинские партнёры готовы продвигаться в поставках комплектующих».

Юрий Борисов также отметил, что неполучение трёх недостроенных самолетов Ан-148 не скажется на планах по укомплектованию военно-транспортной авиации новыми самолетами.