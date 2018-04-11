Ростех впервые представляет за рубежом корабельный «Панцирь-МЕ»

Госкорпорация Ростех покажет новейшие образцы российских вооружений на Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India-2018, которая проходит с 11 по 14 апреля 2018 года в городе Ченнаи . Впервые за пределами России будет представлен корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ».

Система военно-морского ракетного и зенитного артиллерийского оружия «Панцирь-МЕ» обеспечивает максимальную защиту корабля практически от всех современных и перспективных воздушных угроз. Это единственная в мире система, совмещающая в единой башенной установке мощное артиллерийское и многорежимное ракетное вооружение, а также интегрированную радиолокационно–оптическую систему управления.

«Экспортный потенциал данного средства ПВО мы успели оценить во время военно-морского салона в Санкт-Петербурге летом прошлого года. К комплексу было приковано повышенное внимание специалистов морских держав, в том числе и стран НАТО . Аналогов в мире у «Панцирь-МЕ» нет и в ближайшее время вряд ли они появятся», — рассказал индустриальный директор кластера Вооружение Ростеха Сергей Абрамов

Аналогов в мире у «Панцирь-МЕ» нет, и в ближайшее время вряд ли они появятся Сергей Абрамов, индустриальный директор кластера Вооружение Ростеха

«Панцирь-МЕ» защищает корабль в радиусе 20 километров (высота купола ПВО — 15 километров) от всех современных средств воздушного нападения: крылатых ракет, сверхзвуковых противокорабельных ракет, авиабомб и беспилотников. Комплекс позволяет отражать групповые налеты и атаки с разных направлений, одновременно работая по четырем целям в секторе 90 градусов. При этом «Панцирь-МЕ» практически не имеет слепой зоны и способен в деталях видеть объект атаки, включая парашюты. Радиолокационно-оптическая система управления оснащена тремя радарами — оптический, радар дальнего обнаружения (дальность до 50 км) и радар сопровождения цели.

Система управления огнем основана на применении фазированной антенной решетки (радары сопровождают цели и собственные ракеты). Ракеты уничтожают цели, разделяющейся боевой частью — облаком острых стальных стержней. «Панцирь-МЕ» оснащен двумя шестиствольными пушками калибра 30 миллиметров со скорострельностью 5000 выстрелов в минуту.