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«Панцирь-МЕ» впервые показали за рубежом
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«Панцирь-МЕ» впервые показали за рубежом 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: Ростех
Ростех показывает новейшие образцы российских вооружений на Международной выставке Defexpo India-2018, за пределами России впервые представлен корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-МЕ».
«Экспортный потенциал данного средства ПВО мы успели оценить во время военно-морского салона в Санкт-Петербурге летом прошлого года. К комплексу было приковано повышенное внимание специалистов морских держав, в том числе и стран НАТО. Аналогов в мире у «Панцирь-МЕ» нет, и в ближайшее время вряд ли они появятся», — приводит пресс-служба Ростеха слова индустриального директора кластера «Вооружение» Сергея Абрамова.
По его словам, «Панцирь-МЕ» защищает корабль в радиусе 20 километров от всех современных средств воздушного нападения: крылатых ракет, сверхзвуковых противокорабельных ракет, авиабомб и беспилотников.
Комплекс позволяет отражать групповые налеты и атаки с разных направлений, одновременно работая по четырем целям в секторе 90 градусов. При этом «Панцирь-МЕ» практически не имеет слепой зоны и способен в деталях видеть объект атаки, включая парашюты. Радиолокационно-оптическая система управления оснащена тремя радарами — оптический, радар дальнего обнаружения (дальность до 50 км) и радар сопровождения цели.
Система управления огнем основана на применении фазированной антенной решетки (радары сопровождают цели и собственные ракеты). Ракеты уничтожают цели, разделяющейся боевой частью — облаком острых стальных стержней. «Панцирь-МЕ» оснащен двумя шестиствольными пушками калибра 30 миллиметров со скорострельностью 5 тыс. выстрелов в минуту.
Выставка Defexpo India-2018 проходит с 11 по 14 апреля в индийском городе Ченнаи.
Летом 2017 года в России началось серийное производство морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» — «Панцирь-МЕ».
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