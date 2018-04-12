Разведчики ликвидировали условного противника в ходе ночного учения на Южном Урале

По замыслу мероприятия, группировка «противника», которая насчитывала до 1000 человек, находилась в горно-лесистой местности и планировала проникнуть на военные объекты ЦВО для проведения диверсий.

Разведывательные группы 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) обнаружили и уничтожили условного противника в ходе ночного учения в Челябинской области

В рамках итоговой проверки за зимний период обучения отдельный разведывательный батальон танкового соединения был поднят по тревоге. По замыслу учения, группировка противника, которая насчитывала до 1000 человек, находилась в горно-лесистой местности и планировала проникнуть на военные объекты ЦВО для проведения диверсий.

Военнослужащие с помощью современных приборов ночного видения, позволяющих вести визуальное наблюдение в ночное время суток, провели разведку местности и вышли в предполагаемый район расположения условного противника.

Применяя радиолокационную станцию ближнего обнаружения «Фара» с устройством панорамного обзора местности, разведчики вскрыли места расположения незаконного вооруженного формирования, а затем при помощи современного GPS-навигатора «Грот-М» передали координаты целей на пункт управления артиллерией для подавления живой силы «противника». Глубина ведения разведки составила более 50 километров.

К учению привлекались более 450 человек, было задействовано 50 единиц техники, в том числе современные образцы вооружения, поступившие в ЦВО по Гособоронзаказу.