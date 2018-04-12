Ещё
Разведчики ликвидировали условного противника в ходе ночного учения на Южном Урале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разведчики ликвидировали условного противника в ходе ночного учения на Южном Урале 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По замыслу мероприятия, группировка «противника», которая насчитывала до 1000 человек, находилась в горно-лесистой местности и планировала проникнуть на военные объекты ЦВО для проведения диверсий.
Разведывательные группы 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) обнаружили и уничтожили условного противника в ходе ночного учения в Челябинской области.
В рамках итоговой проверки за зимний период обучения отдельный разведывательный батальон танкового соединения был поднят по тревоге. По замыслу учения, группировка противника, которая насчитывала до 1000 человек, находилась в горно-лесистой местности и планировала проникнуть на военные объекты ЦВО для проведения диверсий.
Военнослужащие с помощью современных приборов ночного видения, позволяющих вести визуальное наблюдение в ночное время суток, провели разведку местности и вышли в предполагаемый район расположения условного противника.
Применяя радиолокационную станцию ближнего обнаружения «Фара» с устройством панорамного обзора местности, разведчики вскрыли места расположения незаконного вооруженного формирования, а затем при помощи современного GPS-навигатора «Грот-М» передали координаты целей на пункт управления артиллерией для подавления живой силы «противника». Глубина ведения разведки составила более 50 километров.
К учению привлекались более 450 человек, было задействовано 50 единиц техники, в том числе современные образцы вооружения, поступившие в ЦВО по Гособоронзаказу.
ТК «Звезда»: последние новости
Упрек Лондона в сторону Вашингтона - эксперт об отказе Мэй нанести совместный с США удар по Сирии Индия рассматривает возможность закупок российских Ил-112В Офицеры российской военной базы в Армении провели в День авиации и космонавтики урок мужества для школьников
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву48
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии120
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии67
Суд фактически разрешил курить в самолетах195
Что Россия может сделать Западу396
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение