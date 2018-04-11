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Подразделения радиоэлектронной борьбы ЦВО в ходе учения «ослепили» авиацию условного противника
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Подразделения радиоэлектронной борьбы ЦВО в ходе учения «ослепили» авиацию условного противника 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По замыслу учения, после обнаружения самолетов «противника», которые намеревались нанести удар ракетами по наземным пунктам управления, специалисты РЭБ создали помехи, применив аппаратуру мобильного комплекса «Красуха».
Подразделения отдельной бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа на тактико-специальном учении под Екатеринбургом применили комплексы «Красуха», которые «ослепили» фронтовую авиацию условного противника.
По замыслу учения, после обнаружения звена фронтовых бомбардировщиков условного противника, которые намеревались нанести удар ракетами класса «воздух-поверхность» по наземным пунктам управления, специалисты РЭБ создали помехи, применив аппаратуру мобильного комплекса «Красуха». В результате они исказили навигационное поле и сделали невозможным нанесение прицельного авиационного удара.
Комплекс «Красуха» показал свою эффективность при решении задач по дезорганизации системы управления войсками условного противника. Всего в учении на территории полигона Свердловский было задействовано более 500 военнослужащих и около 120 единиц специальной техники.
Российские мобильные комплексы РЭБ семейства «Красуха» обеспечивают высокоточную разведку радиоэлектронных средств различного назначения, анализируют тип излучаемого сигнала и осуществляют эффективное подавление бортовых радиолокационных станций противника, в результате чего противник лишается возможности обнаруживать цели и наводить на них средства поражения.
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