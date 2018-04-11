Ещё
В российские воинские части за шесть лет поступило 58 тысяч комплексов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В российские воинские части за шесть лет поступило 58 тысяч комплексов 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Более 58 тысяч единиц различных систем и комплексов пополнили войска РФ за 6 лет, тем самым удалось модернизировать 800 воинских частей и подразделений, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в среду.
Премьер отметил, что систему гособоронзаказа удалось сделать более четкой и эффективной: если 6 лет назад он выполнялся на 80 процентов, то сейчас стабильно на 97 процентов.
"За эти годы в войска поступило более 58 тысяч единиц различных систем и комплексов, и это позволило модернизировать 800 воинских частей и подразделений", — сказал Медведев, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.
РИА Новости: последние новости
Российские специалисты не нашли следов применения хлора в сирийской Думе Соединения ракетных катеров и десантных кораблей ЧФ вышли на учения Россия покажет новинки прицельной техники на Defexpo India-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства195
Первые кадры с места крушения Ил-7656
Украина начала операцию «Граница-2018»63
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии168
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров122
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
04:16
Медведев рассказал о защите России от террористов
Политика Происшествия
03:57
Делегация Госдумы прибыла в Сирию
Ближний Восток Политика
05:12
В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
Политика Ближний Восток
00:35
Первые кадры с места крушения Ил-76
Происшествия
03:00
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров
Личный счет
01:52
Пьяный охотник расстрелял детскую площадку в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение