В российские воинские части за шесть лет поступило 58 тысяч комплексов

Премьер отметил, что систему гособоронзаказа удалось сделать более четкой и эффективной: если 6 лет назад он выполнялся на 80 процентов, то сейчас стабильно на 97 процентов.