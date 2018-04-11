Медведев: За 6 лет в армию поступило 58 тысяч единиц систем и комплексов

Вооруженные силы России получили более 58 тысяч единиц систем и комплексов. Об этом рассказал председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе выступления с отчетом в Госдуме

"За эти годы в войска поступило более 58 тысяч единиц различных систем и комплексов. И это позволило модернизировать 800 воинских частей и подразделений", — подчеркнул он.

По словам премьер-министра, за последние годы правительству удалось сделать систему гособоронзаказа более эффективной и значительно повысить боеспособность армии.

"Здесь усилия были сосредоточены на выпуске высокотехнологичной продукции, принципиально новых образцах стратегического вооружения", — уточнил Медведев.