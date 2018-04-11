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Разрешение на ввод получили два корпуса научно-производственного комплекса в Солнечногорском районе
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Разрешение на ввод получили два корпуса научно-производственного комплекса в Солнечногорском районе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано двум новым корпусам научно-производственного комплекса в Солнечногорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области — министра строительного комплекса Московской области Максима Фомина.
«Минстрой Московской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух новых корпусов научно-производственного комплекса, расположенного в Солнечногорском районе», — приводятся в сообщении слова М. Фомина.
В пресс-службе уточнили, что предприятие ООО «Лаборатория МПУ» специализируется на разработке, изготовлении и испытании предохранительных мембран. Объекты расположены по адресу: Производственный проезд, дер. Обухово, Солнечногорский район. Общая площадь новых производственных корпусов составляет 1 тыс. кв. м.
Отмечается, что ООО «Лаборатория МПУ» (Россия) — уникальная научно-производственная компания, специализирующаяся на разработке, изготовлении и испытании предохранительных мембран, которые используются в сосудах, работающих под высоким давлением в системе безопасности (оборонный комплекс, космическая отрасль, химическая промышленность). В скором времени компания планирует презентовать завод в Солнечногорском районе правительству Московской области.
«В рамках реализации проекта на предприятии планируется создание до 50 рабочих мест», — добавил М. Фомин.
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