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Медведев: за шесть лет в ВС РФ поступило более 58 тысяч единиц систем и комплексов
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Медведев: за шесть лет в ВС РФ поступило более 58 тысяч единиц систем и комплексов 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. За шесть лет в Вооруженные Силы (ВС) РФ поступило более 58 тысяч единиц различных систем и комплексов, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о деятельности правительства в Государственной думе.
"За эти годы в войска поступило более 58 тысяч единиц различных систем и комплексов. И это позволило модернизировать 800 воинских частей и подразделений", — заявил он.
Медведев подчеркнул, что в оборонно-промышленном комплексе правительство решало сразу несколько задач. Ключевая из них — повышение боеспособности ВС. «Здесь усилия были сосредоточены на выпуске высокотехнологичной продукции, принципиально новых образцах стратегического вооружения. О них подробно рассказал президент в послании Федеральному Собранию», — напомнил он.
В то же время, глава правительства отметил, что за прошедшие годы удалось наладить производство обычных вооружений, сделать систему гособоронзаказа более четкой и эффективной. Шесть лет назад он выполнялся на 80%, сейчас стабильно — на 97%.
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