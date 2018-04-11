Малые корабли Северного флота уничтожили условную авиабомбу

Малые противолодочные корабли Северного флота «Брест» и «Снежногорск» на учениях отразили воздушное нападение условного противника. Об этом в среду «РГ» сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга

По версии учения, военные моряки должны были отразить воздушный налет и уничтожить управляемую авиабомбу. Чтобы справиться с заданием, экипажи использовали зенитные ракетные комплексы «Оса-МА», артиллерийские установки АК-176 и скорострельные 30-мм артиллерийские автоматы АК-630.

В качестве воздушных целей выступили самолеты Ил-38 авиабазы армии ВВС и ПВО Северного флота. Летчики сбросили учебную авиабомбу, которую экипажи малых кораблей успешно «подбили».

Малые противолодочные корабли" «Брест» и «Снежногорск» относятся к проекту 1124М. Построены на судостроительном заводе в Зеленодольске. Длина — 71 метр, ширина — десять. Автономность плавания — 9 суток, экипаж — 86 человек. На вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.