Артиллеристы США получат точность GPS без GPS

Представить Вооруженные силы США без системы GPS, или Global Positioning System, уже нельзя. Ее применение позволило резко и относительно дешево повысить точность поражения целей. Пожалуй, наиболее известным в этой связи является семейство авиационных комплектов Joint Direct Attack Munition (JDAM). Это оборудование, использующее GPS, преобразует обычные свободнопадающие бомбы в высокоточное оружие.

О применении системы глобального позиционирования для артиллерийских боеприпасов знают меньше, однако это не означает, что их роль менее значительна. Сейчас американские военные получили уже несколько таких комплексов. В частности, снаряд M982 Excalibur и комплект точного наведения M1156 Precision Guidance Kit. В свою очередь, американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) используют 240-миллиметровый управляемый (инерциальная + GPS) реактивный снаряд GMLRS с кассетной головной частью.

Ставка США на GPS делает эту систему привлекательной целью. В случае глобальной войны оружие врага может вывести из строя спутники системы. Нельзя исключать, что противники также найдут способ заблокировать сигнал, поступающий от космических аппаратов.

Как сообщает Popular Mechanics, армия США получит 155-миллиметровые снаряды с точным наведением, сохраняющие высокую эффективность даже в условиях отказа GPS. Модернизированные комплекты Precision Guidance Kit (PGK-M) сейчас разрабатывают для замены стандартных комплектов PGK. Перспективное оружие смогут использовать для 155-миллиметровой буксируемой гаубицы M777 и самоходной артиллерийской установки M109. Комплекты PGK-M в будущем намерены интегрировать с перспективными, более дальнобойными снарядами.

M777A2 батареи «Альфа» 1-го дивизиона 12-го артполка 3-й дивизии морской пехоты на стрельбах в Паджу, Республика Корея . 2013 год / ©ForcesDZ

На сегодня не совсем понятно, как именно разработчики планируют достичь точности для снарядов без применения GPS. Эксперты предполагают, что речь, в частности, может идти о специальных радиосетях в сумме с современными способами навигации.

Precision Guidance Kit / ©DefPost

Ранее, напомним, стало известно о начале производства нового снаряда М2005 V-LAP. «Паспортная» дальность V-LAP при «нормальных» условиях составляет 54 километра. Впрочем, если верить предоставленной информации, выпущенный южноафриканской самоходно-артиллерийской установкой G6-52 снаряд М2005 V-LAP преодолел дистанцию в 75 километров.

Тем временем российские военные решили использовать систему ГЛОНАСС для новой дальнобойной ракеты РСЗО «Торнадо-С».