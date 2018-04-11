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Минобороны России рассчитывает на поставку Украиной трех Ан-148
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Минобороны России рассчитывает на поставку Украиной трех Ан-148 

Rambler News Service 41 минуту назад
Министерство обороны России рассчитывает получить три легких транспортных самолета Ан-148, строительство которых затормозилось в результате кризиса в отношениях с Украиной, сообщил замглавы военного ведомства Юрий Борисов.
«Мы недополучили три самолета только, они находятся на финальной стадии. С высокой вероятностью мы их получим, а решение о дальнейшем продолжении программы мы будем принимать в зависимости, к сожалению, от сложившейся политической ситуации», — цитирует Борисова пресс-служба Минобороны РФ.
По его словам, недополучение этих самолоетв не скажется на планах ведомства по укомлектовыванию военно-транспортной авиации новыми самолетами.
Ан-148 — региональный реактивный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработан украинским конструкторским бюро имени Антонова. Прямым его российским аналогом является российский лайнер Sukhoi Superjet 100. Самолеты Ан-148 эксплуатируются с 2009 года.
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