Минобороны России рассчитывает на поставку Украиной трех Ан-148

«Мы недополучили три самолета только, они находятся на финальной стадии. С высокой вероятностью мы их получим, а решение о дальнейшем продолжении программы мы будем принимать в зависимости, к сожалению, от сложившейся политической ситуации», — цитирует Борисова пресс-служба Минобороны РФ.

По его словам, недополучение этих самолоетв не скажется на планах ведомства по укомлектовыванию военно-транспортной авиации новыми самолетами.

Ан-148 — региональный реактивный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработан украинским конструкторским бюро имени Антонова. Прямым его российским аналогом является российский лайнер Sukhoi Superjet 100. Самолеты Ан-148 эксплуатируются с 2009 года.