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Авиалайнер SSJ‑100 модифицируют для арктических полетов
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Авиалайнер SSJ‑100 модифицируют для арктических полетов 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
Росавиация одобрила изменение конструкции самолета Sukhoi Superjet 100 для выполнения полетов в арктических широтах, сообщает Газета.ru.
«Шестого апреля 2018 года Росавиация выдала АО «Гражданские самолеты Сухого» одобрение главного изменения типовой конструкции самолета RRJ-95 (SSJ-100 — ред.) и его модификаций, которое позволяет выполнять полеты в арктических широтах до 78,25 градусов северной широты», — сообщается на сайте ведомства.
Основанием одобрения изменений стали положительные результаты сертификационных работ и испытаний на архипелаге Шпицберген.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до 4,5 тысяч километров.
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