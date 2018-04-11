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Российский адмирал назвал способ потопить американский эсминец
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Российский адмирал назвал способ потопить американский эсминец 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда, заявил телеканалу «Звезда» бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Владимир Масорин.
«Я не думаю, что дойдет до того, что Donald Cook надо будет топить. Но если что — торпеда очень эффективное оружие, она пробивает борт и делает большое отверстие — это серьезное повреждение. Понятно, что нас будут давить долго и нудно, но война — опасная вещь, для американцев в первую очередь. Они там совершенно в другом мире живут, в другом представлении. Поэтому страха нет — американцы достали, они как кость в горле», — отметил Масорин.
10 апреля американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами Tomahawk, подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус. Там расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.
Президент США Дональд Трамп в апреле предупредил о скором важном решении Белого дома в отношении организаторов химической атаки в Сирии, ответственность за которую Соединенные Штаты возложили на Россию. Впоследствии постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что США предупреждены о серьезных последствиях в случае удара по Сирии.
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