Минобороны планирует купить более 100 самолетов Ил-112В

«В рамках госпрограммы вооружения до 2025 года было запланировано порядка 22 самолетов. Но потребность в них велика, поскольку самолёты предыдущей серии сходят уже, жизненный цикл у них на финише. Я думаю, что свыше 100 самолетов в общей сложности мы будем закупать», — сказал Борисов.

Ил-112В — легкий военно-транспортный самолет с максимальной нагрузкой до 5 тонн. Он предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Планируется, что Ил-112В придет на смену парку самолетов Ан-26.