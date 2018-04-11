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Минобороны планирует купить более 100 самолетов Ил-112В
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Минобороны планирует купить более 100 самолетов Ил-112В 

Rambler News Service 1 час назад
Министерство обороны России намерено закупить свыше 100 легких транспортных самолетов Ил-112В, сообщает во вторник пресс-служба военного ведомства со ссылкой на замминистра обороны Юрия Борисова.
«В рамках госпрограммы вооружения до 2025 года было запланировано порядка 22 самолетов. Но потребность в них велика, поскольку самолёты предыдущей серии сходят уже, жизненный цикл у них на финише. Я думаю, что свыше 100 самолетов в общей сложности мы будем закупать», — сказал Борисов.
Ил-112В — легкий военно-транспортный самолет с максимальной нагрузкой до 5 тонн. Он предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Планируется, что Ил-112В придет на смену парку самолетов Ан-26.
Ранее сообщалось, что ВКС России эксплуатируют порядка 140 легких военно-транспортных самолетов Ан-26 и его модификаций. Всего с 1969 по 1986 год было выпущено около 1150 таких самолетов, из них во всем мире находятся в эксплуатации еще более 600. Однако они практически исчерпали ресурс, поэтому им потребовалась замена.
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