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Минобороны РФ намерено заменить все самолеты военно-транспортной авиации
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Минобороны РФ намерено заменить все самолеты военно-транспортной авиации 

Аргументы и Факты 48 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Минобороны РФ рассчитывает полностью заменить парк самолетов всех классов военно— транспортной авиации, заявил замглавы ведомства Юрий Борисов.
В среду замминистра посетил Воронежское акционерное самолетостроительное общество. В ходе визита он рассказал, в каких самолетах нуждается армия.
«По военно-транспортной авиации мы испытываем нужду в среднем транспортном самолете, который также должен прийти на смену устаревшему парку. Он сегодня находится в разработке», — отметил Борисов.
Он также заявил о необходимости замены тяжелых Ил-76 и сверхтяжелых Ан-124, которые на данный момент остаются основными самолетами военно-транспортной авиации.
«По Ил-76 у нас есть длительный контракт с Ульяновским заводом. Не без проблем двигается этот серийный контракт, у нас есть определенные разногласия по ценам. Но я думаю, что мы постараемся найти конструктивное взаимодействие», — добавил Борисов.
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