Минобороны РФ намерено заменить все самолеты военно-транспортной авиации

В среду замминистра посетил Воронежское акционерное самолетостроительное общество . В ходе визита он рассказал, в каких самолетах нуждается армия.

«По военно-транспортной авиации мы испытываем нужду в среднем транспортном самолете, который также должен прийти на смену устаревшему парку. Он сегодня находится в разработке», — отметил Борисов.

Он также заявил о необходимости замены тяжелых Ил-76 и сверхтяжелых Ан-124, которые на данный момент остаются основными самолетами военно-транспортной авиации.

«По Ил-76 у нас есть длительный контракт с Ульяновским заводом. Не без проблем двигается этот серийный контракт, у нас есть определенные разногласия по ценам. Но я думаю, что мы постараемся найти конструктивное взаимодействие», — добавил Борисов.