Минобороны закупит 100 самолетов Ил-112В 

Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Минобороны намерено закупить более 100 легких самолетов Ил-112В, заявил замминистра обороны Юрий Борисов во время посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО).
Фото ПАО «Ил»
"В рамках госпрограммы вооружения до 2025 г. было запланировано порядка 22 самолетов. Но потребность в них велика, поскольку самолеты предыдущей серии сходят уже, жизненный цикл у них на финише. Я думаю, что свыше 100 самолетов в общей сложности мы будем закупать", — отметил Борисов. ВАСО станет основным предприятием для изготовления большой партии Ил-112В, предприятие готовит к полету первый самолет. «Это младшая модель военно-транспортной авиации. Конечно, мы смотрим очень внимательно за этим проектом», — подчеркнул Борисов. Разработку Ил-112В начали по контракту с Минобороны в 2014 г. Это первый военно-транспортный самолет, который проектируют и строят в России после распада СССР. Новый самолет заменит в составе ВКС России устаревшие Ан-26. Ил-112В служит для перевозки и десантирования легкой техники, грузов и бойцов. Самолет сможет развивать скорость до 550 км/час и совершать полеты на расстояние до 3,4 тыс. км. Ил-112В сможет взлетать с взлетно-посадочных полос длиной не более 900 м. Пробег при посадке составит около 600 м.