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Эвакуацию из ТЦ Colambus в Москве объяснили плановыми учениями МЧС
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Эвакуацию из ТЦ Colambus в Москве объяснили плановыми учениями МЧС 

Говорит Москва 1 час назад
При этом отмечалось, что дыма не видно.
В столичном управлении МЧС радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что в ТЦ Colambus проходят плановые учения.
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