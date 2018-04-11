Ещё
Росавиация одобрила модификацию SSJ-100 для арктических полетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росавиация одобрила модификацию SSJ-100 для арктических полетов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Росавиация одобрила изменение конструкции самолета Sukhoi Superjet 100 для выполнения полетов в арктических широтах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"6 апреля 2018 года Росавиация выдала АО «Гражданские самолеты Сухого» одобрение главного изменения типовой конструкции самолета RRJ-95 и его модификаций, которое позволяет выполнять полеты в арктических широтах до 78,25 градусов с.ш. ", — заявили в Росавиации.
Как стало известно, основанием одобрения изменений стали положительные результаты сертификационных работ и испытаний на архипелаге Шпицберген.
Ранее сообщалось, что кабмин выделит 6 млрд рублей на уменьшенный Sukhoi Superjet 100.
Газета.Ru: последние новости
Тренировка парада Победы пройдет в Алабино США может ввести новые санкции против России Трамп задумался о более мощном ударе по Сирии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства217
Первые кадры с места крушения Ил-7642
Украина начала операцию «Граница-2018»61
200 человек погибли при падении самолета в Алжире42
Россия пригрозила сбивать ракеты США935
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:54
Глушко объяснил верность супруге
Шоу-бизнес
00:36
Столица готовится к субботникам
Новости Москвы
00:51
Названы сроки всплеска сезонной аллергии
Новости Москвы
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение