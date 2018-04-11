Росавиация одобрила модификацию SSJ-100 для арктических полетов

Росавиация одобрила изменение конструкции самолета Sukhoi Superjet 100 для выполнения полетов в арктических широтах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"6 апреля 2018 года Росавиация выдала АО «Гражданские самолеты Сухого» одобрение главного изменения типовой конструкции самолета RRJ-95 и его модификаций, которое позволяет выполнять полеты в арктических широтах до 78,25 градусов с.ш. ", — заявили в Росавиации.

Как стало известно, основанием одобрения изменений стали положительные результаты сертификационных работ и испытаний на архипелаге Шпицберген.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит 6 млрд рублей на уменьшенный Sukhoi Superjet 100.